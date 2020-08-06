Иностранец устроил стрельбу в Гидропарке: есть пострадавший

Мужчина расстрелял охранника Гидропарка. Фото: Нацполиция

36-летний иностранец во время ссоры подстрелил 27-летнего охранника столичного Гидропарка. Пострадавший находится в больнице.

Между посетителем развлекательного заведения и охранником возник конфликт из-за якобы кражи. В ходе спора, продлившегося на улице, посетитель достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся на своем автомобиле, сообщает пресс-служба полиции Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таран, погоня со стрельбой и драка: 19-летний водитель на "Москвиче" отомстил патрульным

Охранника госпитализировали и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Полицейские нашли и задержали правонарушителя.

В поселке Велетенское Белозерского района Херсонской области мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе собственного дома. Родители пытались уговорить сына бросить оружие. Тот не реагировал.