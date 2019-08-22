Иностранцы в киевском аэропорту смыли свои паспорта в туалет

 
Ексклюзивы
1/5
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1170
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1629
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1638
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2097
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1917
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2322
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2061
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6840
Фото
Все фото
4
3
4
8
3
Киевлянин забил жену лопатой
Киевлянин забил жену лопатой
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Убийство матери и дочери: новые фото и видео задержания подозреваемых
Убийство матери и дочери: новые фото и видео задержания подозреваемых
Сбил и тянул на капоте несколько сотен метров: киевлянку разорвало на куски в ДТП
Сбил и тянул на капоте несколько сотен метров: киевлянку разорвало на куски в ДТП
ДТП в центре Киева: количество пострадавших возросло
ДТП в центре Киева: количество пострадавших возросло
Видео
Все видео
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
Столкновение Range Rover и Tesla в Киеве: сообщили о состоянии пострадавших
Столкновение Range Rover и Tesla в Киеве: сообщили о состоянии пострадавших
Столкновение Range Rover и Tesla в центре Киева: появилось видео момента аварии
Столкновение Range Rover и Tesla в центре Киева: появилось видео момента аварии
Убили и закопали: под Киевом нашли мертвым без вести пропавшего мужчину
Убили и закопали: под Киевом нашли мертвым без вести пропавшего мужчину
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5436
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1917
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2322
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6840
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 522
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
четверг, 22 августа 2019 07:48

Иностранцы в киевском аэропорту смыли свои паспорта в туалет

  Комментировать
Иностранцы в киевском аэропорту смыли свои паспорта в туалет
Пограничники обнаружили незаконных туристов. Фото из открытых источников

В международном аэропорту "Борисполь" обнаружили группу туристов из Ирана, которые собирались незаконно попасть в Ереван. Летели транзитом через Турцию.

Пограничники заметили, что те странно себя вели. Перед своим рейсом надолго ушли в туалет. Придя, сказали, что не имеют паспортов.

"Осмотрев туалет; в нем обнаружили остатки паспортов, которорые они пытались уничтожить", -сообщила пресс-служба отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иностранец похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку

Оперативники обнаружили, что поддельные паспортные документы и посадочные билеты на один из европейский рейсов в туалете должен был передать иностранец за денежное вознаграждение. Лиц вернули обратным рейсом.

В Черновицкой области пограничники с применением оружия остановили внедорожник, который пытался прорваться через границу. Один человек был ранен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Иностранцы в киевском аэропорту смыли свои паспорта в туалет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 46279
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 34164
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 30584
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 22491
Загадочная смерть матери и ее сыновей в квартире: эксперты назвали причины
Загадочная смерть матери и ее сыновей в квартире: эксперты назвали причины Просмотров: 19845
Новости Киева
Киев стал одной из "самых прозрачных" европейских столиц
Киев стал одной из "самых прозрачных" европейских столиц Просмотров: 252
Угрожали расправой - киевляне грабили элитные квартиры
Угрожали расправой - киевляне грабили элитные квартиры Просмотров: 720
"Заказанная" женщина из Броваров нанимала киллеров для убийства бывшего мужа
"Заказанная" женщина из Броваров нанимала киллеров для убийства бывшего мужа Просмотров: 7020
Киевлянин забил жену лопатой
Киевлянин забил жену лопатой
4
 Просмотров: 1062
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
3
 Просмотров: 2106
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
Голосов: 5520
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua