Иностранцы в киевском аэропорту смыли свои паспорта в туалет

Пограничники обнаружили незаконных туристов. Фото из открытых источников

В международном аэропорту "Борисполь" обнаружили группу туристов из Ирана, которые собирались незаконно попасть в Ереван. Летели транзитом через Турцию.

Пограничники заметили, что те странно себя вели. Перед своим рейсом надолго ушли в туалет. Придя, сказали, что не имеют паспортов.

"Осмотрев туалет; в нем обнаружили остатки паспортов, которорые они пытались уничтожить", -сообщила пресс-служба отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" .

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Оперативники обнаружили, что поддельные паспортные документы и посадочные билеты на один из европейский рейсов в туалете должен был передать иностранец за денежное вознаграждение. Лиц вернули обратным рейсом.

В Черновицкой области пограничники с применением оружия остановили внедорожник, который пытался прорваться через границу. Один человек был ранен.