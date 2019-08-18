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воскресенье, 18 августа 2019 11:35

Пытался прорваться через границу: пограничники остановили джип выстрелами

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Пытался прорваться через границу: пограничники остановили джип выстрелами
По требованию пограничников внедорожник не остановился. Фото: https://dpsu.gov.ua/

В Черновицкой области пограничники с применением оружия остановили внедорожник, который пытался прорваться через границу. Один человек был ранен.

"18 августа около 03.00 пограничный наряд в пределах Путильского района Черновицкой области обнаружил движение транспортного средства повышенной проходимости. Автомобиль на скорости двигался в сторону государственной границы по направлению населенного пункта Шепит", - сообщили подробности инцидента в Государственной пограничной службе.

По требованию пограничников внедорожник не остановился.

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"Ослепив фарами, водитель направил автомобиль на пограничников. Создал явную угрозу их жизни и здоровью. Военнослужащие сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Но это также не остановило нарушителя. После этого пограничники открыли огонь по колесам машины. В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый. Мужчину немедленно доставили в районную больницу", - добавили в пограничной службе.

Украинские пограничники изъяли автомобиль у гражданки России из-за несоответствия номера кузова с данными в регистрационных документах.

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Дата
18
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