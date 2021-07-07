Именинник разгромил арендованный спорткар. Фото поражают

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве мужчина разбил арендованный Ford Mustang. Авто взял в честь своего 30-летия, чтобы с размахом отметить день рождения.

Авария произошла на улице Академика Заболотного, сообщил dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Мужчина потерял управление на мокрой дороге и врезался в забор. После чего вновь вылетел на трассу.

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В спорткаре вместе с именинником была пассажирка. Обийслошось без пострадавших. Однако Ford Mustang юбиляр разбил его в полностью.

Автомойщик разбил машину вратаря "Дженоа" 37-летнего Федерико Маркетти. Должен был вернуть футболисту машину Ferrari 812 Superfast стоимостью €100 тыс. после того, как ее помоют, но не справился с управлением и влетел в ограждение. В результате столкновения пострадали 5 автомобилей, а виновник происшествия еще и врезался в отбойник.