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вторник, 08 марта 2022 14:04

Спецтема: Война России против Украины

Гуманитарная катастрофа: в Ирпене не позволяют убрать тела с улиц (18+)
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Город Ирпень на Киевщине, а также соседние города и села переживают гуманитарную катастрофу.

Российские оккупанты не разрешают местным жителям выходить из дома, заявил бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк. Во всех населенных пунктах отсутствует мобильная связь, а из-за многочисленных пожаров отключили газоснабжение.

"В городках и селах трупы остаются в подвалах и на улицах, россияне не позволяют забрать тела даже Красному Кресту. Мэру Ирпеня угрожают. Хотят, чтобы сдался, но он держится", - отмечает Карплюк.

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Фото: facebook.com/karplyuk2019

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Враг формирует линию для дальнейшей атаки на столицу по границе Гостомель-Буча-Ирпень-Гореничи. Местных жителей морят голодом и холодом, держа в заложниках. Карпюк призывает международное сообщество приложить усилия для спасения жителей Ирпеня.

6 марта на выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским во время эвакуации. Есть погибшие и раненые, в их числе дети. Огонь уводили из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи.

С начала войны России против Украины оккупационные войска пытаются добраться до столицы. Все эти дни ВСУ сдерживают наступление. Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель – в этих населенных пунктах на юго-западе Киевской области самая плохая ситуация. Вывоз людей из Бучи невозможен из-за огня со стороны российских войск, также там нет связи.

Наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров и север Вышгородского района.

В обращении президент Владимир Зеленский сказал, что войска РФ держат в заложниках жителей населенных пунктов в Киевской области, которые оккупанту удалось временно захватить: "Никакого военного смысла. Просто террор".

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