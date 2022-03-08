"Уроды до сих пор не поняли - Ирпень не сдается" - мэр города

Мэр Ирпеня, что в Киевской области, Александр Маркушин получил от оккупантов угрозы и требование полной сдачи города.

Вместо этого Маркушин дал россиянам сутки, чтобы покинуть территорию Ирпенской общины и сохранить жизни нескольких тысяч российских срочников. Об этом он заявил в Telegram.

"Вчера в 17:58 получил сообщение от оккупантов с угрозами моей жизни и здоровью. Меня удивляет, что эти уроды до сих пор не поняли - Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется! Делаю оккупантам встречное публичное предложение в течение 24 часов покинуть территорию Ирпенской общины и сохранить жизнь и здоровье нескольких тысяч российских солдат-срочников, которых дома ждет мама, сестра, дочь, бабушка, любимая", - написал он.

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Автор: t.me/markushyn

Маркушин также поздравил женщин Ирпенской общины и призвал врага вернуться в РФ.

6 марта на выезде из города Ирпень Киевской области оккупанты открыли огонь по гражданским во время эвакуации. Есть погибшие и раненые, в их числе дети. Огонь уводили из минометов. Среди погибших могут быть члены одной семьи. С начала войны России против Украины оккупационные войска пытаются добраться до столицы. Все эти дни ВСУ сдерживают наступление. Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель – в этих населенных пунктах на юго-западе Киевской области самая плохая ситуация. Вывоз людей из Бучи невозможен из-за огня со стороны российских войск, также там нет связи. Наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров и север Вышгородского района. В обращении президент Владимир Зеленский сказал, что войска РФ держат в заложниках жителей населенных пунктов в Киевской области, которые оккупанту удалось временно захватить: "Никакого военного смысла. Просто террор".