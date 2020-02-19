Грузовикам запретили ездить киевским мостом

На мосту Патона в Киеве запретили проезд грузовиков.
Таким образом, хотят снизить нагрузку на несущие конструкции моста.
"Для обследования и оценки эксплуатационной пригодности на путепроводе Патона внедряется новая схема организации дорожного движения", - сообщает КП "Центр организации дорожного движения" Киевской городской государственной администрации в Facebook.
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Новую схему движения на мосту внедрять в несколько этапов. На первом запретят проезд грузовиков весом более 3,5 тонны.
Сейчас коммунальщики устанавливают на подъездах к путепроводу соответствующие дорожные знаки.
В декабря 2019 года на мосту Патона просело покрытие, через которые ограничивали движение машин.
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