Грузовик с военными загорелась на ходу

 
Ексклюзивы
1/5
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 297
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 711
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 855
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1710
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1818
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
5 Просмотров: 4329
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 783
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1143
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
3
5
5
3
4
В столице проходит марш памяти Небесной сотни
В столице проходит марш памяти Небесной сотни
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн
Коммунальщики столицы объяснили, почему дворы &quot;утонули&quot; в мусоре
Коммунальщики столицы объяснили, почему дворы "утонули" в мусоре
Возле больницы освобождали цистерну с кислородом
Возле больницы освобождали цистерну с кислородом
В Киеве догхантеры массово рассыпают отраву для собак
В Киеве догхантеры массово рассыпают отраву для собак
Видео
Все видео
Грузовик с военными загорелась на ходу
Грузовик с военными загорелась на ходу
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
В детской больнице Киева бушевал пожар
В детской больнице Киева бушевал пожар
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
В столичном метро произошел коллапс - показали видео
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Интервью
1/5
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
3 Просмотров: 1350
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 252
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1818
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 февраля 2021
Просмотров: 279
Ті, хто співав
Кожної неділі ввечері ми з Василем по телефону балакаємо всяку всячину, теперішню, а ще більше колишню. Неймовірно, скільки в нашому минулому було ...
пятница, 19 февраля 2021 13:22

Грузовик с военными загорелась на ходу

  Комментировать
Грузовик с военными загорелась на ходу
Загорелся грузовик с военными. Фото: скриншот с видео

В Киеве возле станции метро Берестейская на ходу загорелся военный грузовик. Возгорание произошло 19 февраля в 9:15

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Среди многих водителей, которые проезжали мимо, нашелся водитель на автомобиле Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что большинство водителей безразлично проезжали мимо горящего транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В детской больнице Киева бушевал пожар

В Дарницком районе Киева утром 17 декабря во время движения загорелся автомобиль. До приезда спасателей потушить легковушку помогали другие водители.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грузовик с военными загорелась на ходу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
февраля

Кометы назвали фамилией украинца

Начали записывать звуки

Впервые Антарктиду преодолели пешком

Рада утвердила герб

За Ренет Симиренка садили в тюрьму

Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы

Чемпион мира забился в конвульсиях после Нокаута года

Арестовали бывшего премьер-министра Украины

Создали новую административную единицу

Возьмем силой то, что нам принадлежит по праву: появилось новое приветствие

Граждан США вывезли в лагеря

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 28836
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
Украинская диджейка показала прелести в обольстительном белье
9
 Просмотров: 16173
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
Белорусская модель соблазняет изгибами обнаженного тела
6
 Просмотров: 15255
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 10260
Украинцы будут платить новый налог
Украинцы будут платить новый налог Просмотров: 7002
Новости Киева
Водители показали "мастер-класс" с парковки - смешные фото
Водители показали "мастер-класс" с парковки - смешные фото 1 Просмотров: 306
Киев попал в плохой рейтинг
Киев попал в плохой рейтинг 1 Просмотров: 243
В столичном метро станет больше турникетов-гигантов
В столичном метро станет больше турникетов-гигантов Просмотров: 90
На строительстве в Киеве упал кран
На строительстве в Киеве упал кран Просмотров: 351
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
Водитель жестоко поплатился за проезд на "красный" - момент попал на видео
 1 Просмотров: 927
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
3
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
Привид
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
Голосов: 6603
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть