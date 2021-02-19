Грузовик с военными загорелась на ходу

В Киеве возле станции метро Берестейская на ходу загорелся военный грузовик. Возгорание произошло 19 февраля в 9:15
Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".
"Среди многих водителей, которые проезжали мимо, нашелся водитель на автомобиле Mercedes, который сразу предоставил свой огнетушитель", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что большинство водителей безразлично проезжали мимо горящего транспорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В детской больнице Киева бушевал пожар
В Дарницком районе Киева утром 17 декабря во время движения загорелся автомобиль. До приезда спасателей потушить легковушку помогали другие водители.
Комментарии