Огромная пробка и столб дыма: на мосту загорелся легковой

В Дарницком районе Киева утром 17 декабря во время движения загорелся автомобиль.

Произошло все на Дарницком мосту, пишет Корреспондент.net. До приезда спасателей, потушить легковушку помогали другие водителя.

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Фото: korrespondent.net

Спасатели быстро приехали на место происшествия и потушили горящий автомобиль. Во время ликвидации пожара на мосту образовалась огромная пробка. Обошлось без пострадавших.

В Харькове на Салтовке во время движения загорелся автомобиль. Машина сгорела полностью. Водителю удалось выбраться. Возгорание произошло в моторном отсеке.