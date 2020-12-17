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четверг, 17 декабря 2020 15:31

Огромная пробка и столб дыма: на мосту загорелся легковой
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В Дарницком районе Киева утром 17 декабря во время движения загорелся автомобиль.

Произошло все на Дарницком мосту, пишет Корреспондент.net. До приезда спасателей, потушить легковушку помогали другие водителя.

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До приезда спасателей, потушить легковушку помогали другие водителя
Фото: korrespondent.net
Произошло все на Дарницком мосту
Обошлось без пострадавших
Во время ликвидации пожара на мосту образовалась огромная пробка

Спасатели быстро приехали на место происшествия и потушили горящий автомобиль. Во время ликвидации пожара на мосту образовалась огромная пробка. Обошлось без пострадавших.

В Харькове на Салтовке во время движения загорелся автомобиль. Машина сгорела полностью. Водителю удалось выбраться. Возгорание произошло в моторном отсеке.

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