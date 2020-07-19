Иномарка загорелась во время движения

Автомобиль полностью сгорел. Фото: facebook.com/h.saltovka

В Харькове во время движения загорелся автомобиль.

Машина сгорела полностью. Водителю удалось выбраться, сообщает "057".

Пострадавших нет.

Инцидент произошел на окраине города, на Салтовке.

Во время движения загорелась Ford Sierra. Возгорание произошло в моторном отсеке.

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Спасатели потушили пожар огонь за полчаса.

Предварительная причина пожара - неисправность легкового автомобиля.

4 июня, около 07.45, на улице Казацкой в Никополе на Днепропетровщине загорелся автомобиль Renault Kangoo. Во время тушения спасатели обнаружили в салоне труп мужчины.