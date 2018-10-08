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понедельник, 08 октября 2018 03:00

Группа подростков дерзко ограбила магазин

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Группа подростков дерзко ограбила магазин
В центре Киева ограбили магазин. Фото: Facebook

В воскресенье вечером группа подростков разгромила магазин на улице Грушевского в Киеве.

"50-70 человек прибежали со стороны метро "Арсенальная" и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку", - сообщает в Facebook журналистка Ангелина Бакалинская.

Дети "вылетали из магазина с бутылками, жвачками", а на части товара были противоугонные магниты. Некоторые товары они разбросали по улице.

Дети были в возрасте от 10 до 16 лет.

На место ЧП приехала машина охранной фирмы, а патрульной полиции не было. Между тем дети убежали в сторону метро "Арсенальная", резюмирует журналистка.

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Напомним, на этой неделе Верховная Рада приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Отныне за буллинг или его сокрытие будут штрафовать.

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Дата
08
октября

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