Горит свалка, которую не могут потушить

Под Киевом горит мусор. Фото: Апостроф

Вблизи поселка Триполье, что в Киевской области, горит свалка.

Зафиксировано шесть источников возгорания, сообщает издание Трипольский край.

На место приезжают пожарные, но воздух все равно отравляется.

Местные активисты призывают районные власти навести порядок на свалке и не допускать в дальнейшем пожаров.

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О пожаре на Трипольской свалке сообщалось и в сентябре этого года, когда столица страдала от задымления.