Горит свалка, которую не могут потушить

Вблизи поселка Триполье, что в Киевской области, горит свалка.
Зафиксировано шесть источников возгорания, сообщает издание Трипольский край.
На место приезжают пожарные, но воздух все равно отравляется.
Местные активисты призывают районные власти навести порядок на свалке и не допускать в дальнейшем пожаров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие мировые бренды больше всего загрязняют окружающую среду пластиком
О пожаре на Трипольской свалке сообщалось и в сентябре этого года, когда столица страдала от задымления.
×
Комментарии