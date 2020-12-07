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понедельник, 07 декабря 2020 14:33

Главную елку страны в Киеве "озеленили" 500 тыс. веток

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Главную елку страны в Киеве &quot;озеленили&quot; 500 тыс. веток
На Софийской площади завершили собирать главную елку страны Фото: скриншот с видео

На Софийской площади в Киеве завершили монтаж веток главной елки страны.

Работники, которые устанавливают елку, говорят, что все идет по плану. Кроме того, что им холодно, говорится в сюжете "ТСН".

"Уже вставили 500 тысяч веток. Вышла она, как и планировалось, 31 метр высотой и 97 тонн весом. Собирали ее исключительно мужчины", - рассказала корреспондент.

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Работники добавили, что уже закончили монтировать зелень и будут вешать гирлянду, но зажигать пока не планируют.

"К украшению игрушками присоединятся и женщины. Я только, как разматывали, увидела цвет гирлянды. Их 2. Белый холодный и зеленый. Закончить украшать должны 15 декабря, а зажгут 19", - добавила корреспондент.

В этом году верхушку елки будет украшать шляпа волшебника вместо традиционной звезды. Но верхушка понравилась не всем. В сети ее критикуют и создают мемы.

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