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суббота, 05 декабря 2020 19:15

На Печерске появится уникальный рождественский городок с самой высокой горкой
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В Киеве на Печерске появится новогодне-рождественская локация "Городок зимних развлечений" с самой высокой горкой в столице.

Обустроят ее в декабре на территории Дворца Украина, сообщила Печерская райгосадминистрация в Facebook.

Фото: Печерская районная государственная администрация

"Продолжаются работы по монтажу конструкций для установления горки, просторного катка, фуд-зоны и яркой елки. Также на территории городка будет функционировать рождественская ярмарка, где можно будет приобрести праздничные сувениры и вкусности", - говорится в сообщении.

На территории локации будет резиденция Святого Николая со сказочным дизайном.

Работа городка зимних развлечений с соблюдением всех карантинных требований продлится до конца февраля.

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В Киеве на ул. Виноградной заработает зимний городок по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере.

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