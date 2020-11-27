 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 387
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 207
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 234
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1863
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 783
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2628
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1791
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6813
Фото
Все фото
7
10
18
3
5
Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок
Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок
У столиці пройшла панахида за жертвами Голодомору
У столиці пройшла панахида за жертвами Голодомору
&quot;Девушка скупилась на 32 тысячи гривен - взяла 18-19 товаров&quot; - как прошла черная пятница в Киеве
"Девушка скупилась на 32 тысячи гривен - взяла 18-19 товаров" - как прошла черная пятница в Киеве
Такси влетело в припаркованный автомобиль: кадры смертельной поездки
Такси влетело в припаркованный автомобиль: кадры смертельной поездки
На Софийской площади начался монтаж главной елки страны
На Софийской площади начался монтаж главной елки страны
Видео
Все видео
В Киеве установят 2-й "Япомогабокс" для помощи бездомным животным
В Киеве установят 2-й "Япомогабокс" для помощи бездомным животным
Водитель маршрутки сломал пассажиру ногу
Водитель маршрутки сломал пассажиру ногу
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
Не кислород единым: руководитель столичной больницы рассказала о главной проблеме медучреждения
Водители подрались, потому что не поделили дорогу
Водители подрались, потому что не поделили дорогу
Снимал украинских звезд: видео задержания фотографа, подозреваемого в развращении несовершеннолетних
Снимал украинских звезд: видео задержания фотографа, подозреваемого в развращении несовершеннолетних
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 387
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1350
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 918
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 162
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 414
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
29 ноября 2020
Просмотров: 144
Підлаштувався
– Жизнь сложилась так, что пришлось перейти на русский, – говорить В'ячеслав. Два роки тому знайомий із невеликого села на ...
воскресенье, 29 ноября 2020 19:15

Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок
7

  Комментировать

В Киеве на ул. Виноградной заработает зимний городок по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере.

Открытие новогодней локации состоится в субботу, 5 декабря, сообщили в Facebook организаторы Osocor Residence.

Фото: Osocor Residence

"В зимнее время знаменитый летний бассейн превратится в гигантский каток площадью 800 кв. м. В дополнение здесь появятся и другие зимние развлечения: горка, карусель, фуд-корты с праздничными вкусностями и бары со сливочным пивом и глинтвейном", - говорится в сообщении.

Отмечается, зимние пространство будет напоминать собственный Хогсмид, где царит магическая атмосфера. Работать он будет в течение 3-х зимних месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Софийской площади начался монтаж главной елки страны

"Жители Хогсмида не оставят посетителей без мастер-классов по магии, зельеварения и других волшебных практик. Для этого возвели атмосферные места отдыха в магических декорациях", - добавили в сообщении.

Стоимость билета для входа на каток:
- взрослым 350 грн в будни, в выходные - 500;
- детям с 10 лет 350 грн в будни, в выходные - 500;
- детям с 5 лет до 9 включительно 200 грн в будни, в выходные - 350;
- детям до 4 лет включительно - бесплатно;
- детям с ограниченными возможностями до 9 лет включительно - бесплатно.

Кроме катка в стоимость билета включены веселые горки и карусели, мастер-классы для детей, выступления музыкантов, вечерни dj-сети.

Новогодние праздники в детских садах и школах Киева состоятся без присутствия родителей и гостей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Северокорейские оккупанты взорвали пассажирский самолет

Ноябрьское восстание поляков продлилось меньше года

"Богемную рапсодию" пели по 12 часов в день

Украина пообещала в ООН беречь экологию

Самое читаемое
&quot;Марш соседей&quot; - В Беларуси планируют новые протесты
"Марш соседей" - В Беларуси планируют новые протесты Просмотров: 19224
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
Будто совершенно голая: Кортни Кардашьян похвасталась прелестями в телесном купальнике
4
 Просмотров: 9747
Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде
Фантастическое перевоплощение: Оля Полякова предстала в образе Мальвины в откровенном наряде Просмотров: 7776
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
Гороскоп на 28-29 ноября: кого осчастливят последние выходные осени
 Просмотров: 7506
УЕФА ударил только по Шевченко
УЕФА ударил только по Шевченко
 Просмотров: 4338
Новости Киева
Коронавирус в Киеве: сообщили свежую статистику
Коронавирус в Киеве: сообщили свежую статистику Просмотров: 207
Неизвестные захватили в заложники девушку
Неизвестные захватили в заложники девушку Просмотров: 927
У столиці пройшла панахида за жертвами Голодомору
У столиці пройшла панахида за жертвами Голодомору
10
 Просмотров: 261
"Девушка скупилась на 32 тысячи гривен - взяла 18-19 товаров" - как прошла черная пятница в Киеве
"Девушка скупилась на 32 тысячи гривен - взяла 18-19 товаров" - как прошла черная пятница в Киеве
18
 Просмотров: 549
Такси влетело в припаркованный автомобиль: кадры смертельной поездки
Такси влетело в припаркованный автомобиль: кадры смертельной поездки
3
 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
13
В Горловке мощные взрывы уничтожили живую силу и артиллерию оккупантов - журналист
7
Наши позиции в войне с РФ сейчас слабее, чем в 2014 году - ветеран
5
"Имеем то, что имеем" - Тихановская высказалась о принадлежности Крыма
5
Байден пригласил Тихановскую на встречу
2
Лапин: военный путь - единственный вариант освободить Донбасс
Голосов: 6359
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть