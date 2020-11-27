Как в фильмах о Гарри Поттере: в Киеве появится сказочный зимний городок

В Киеве на ул. Виноградной заработает зимний городок по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере.

Открытие новогодней локации состоится в субботу, 5 декабря, сообщили в Facebook организаторы Osocor Residence.

Фото: Osocor Residence

"В зимнее время знаменитый летний бассейн превратится в гигантский каток площадью 800 кв. м. В дополнение здесь появятся и другие зимние развлечения: горка, карусель, фуд-корты с праздничными вкусностями и бары со сливочным пивом и глинтвейном", - говорится в сообщении.

Отмечается, зимние пространство будет напоминать собственный Хогсмид, где царит магическая атмосфера. Работать он будет в течение 3-х зимних месяцев.

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"Жители Хогсмида не оставят посетителей без мастер-классов по магии, зельеварения и других волшебных практик. Для этого возвели атмосферные места отдыха в магических декорациях", - добавили в сообщении.

Стоимость билета для входа на каток:

- взрослым 350 грн в будни, в выходные - 500;

- детям с 10 лет 350 грн в будни, в выходные - 500;

- детям с 5 лет до 9 включительно 200 грн в будни, в выходные - 350;

- детям до 4 лет включительно - бесплатно;

- детям с ограниченными возможностями до 9 лет включительно - бесплатно.

Кроме катка в стоимость билета включены веселые горки и карусели, мастер-классы для детей, выступления музыкантов, вечерни dj-сети.

Новогодние праздники в детских садах и школах Киева состоятся без присутствия родителей и гостей.