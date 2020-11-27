Без родителей и гостей: новогодние праздники в школах и садах пройдут по-особому

"Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей", - Кличко. Фото: pixabay.com

Новогодние праздники в детских садах и школах Киева состоятся без присутствия родителей и гостей.

Такое решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сегодня, 27 ноября, сообщил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Ситуация с заболеваемостью в садиках и школах пока контролируемая. Но мы все понимаем, что эпидемиологическая ситуация - сложная. Поэтому новогодние праздники в учреждениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей ", - отметил глава столицы.

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Таким образом, по словам мэра, удастся избежать скопления людей и минимизировать риски инфицирования. Ведь дети часто болеют коронавирусом бессимптомно, передавая болезнь тем, кто с ними контактирует.

"Я надеюсь на понимание родителей и на четкое исполнение решения руководителями школ и садиков. Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей", - подчеркнул Кличко.

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 1520 больных коронавирусом. Это самое большое количество новых больных в столице за период пандемии.