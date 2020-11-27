В Киеве обнаружили рекордное количество больных коронавирусом

За минувшие сутки обнаружили 1520 новых больных коронавирусом. Фото: Reuters

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 1520 больных коронавирусом.

Это самое большое количество новых больных в столице за период пандемии, сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.

Произошло 26 летальных случая. Всего от коронавируса умерли 1253 киевлянина.

Всего в Киеве обнаружили 65 539 подтвержденных случаев заболевания.

"Заболели 869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 607 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет, 22 девочки от 7 до 17 лет и 22 мальчика от 25 дней до 17 лет", - сообщил Кличко.

За прошедшие сутки госпитализировали 121 человека. Это наибольшее количество пациентов с самого начала пандемии. Другие находятся на самоизоляции.

Выздоровели за сутки 375 человек. Всего излечилось 22317 киевлян.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 250. В Соломенском - 206 и в Днепровском районе - 200 случаев", - говорится в сообщении.

Всего в стационарах медучреждений находятся 2088 киевлян. Из них 31 ребенок. 858 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1233 человека. Под аппаратами ИВЛ сейчас 30 больных.

Локдаун в Украине введут тогда, когда медики не смогут справляться с количеством больных коронавирусом. Он может свести заболеваемость Covid-19 к нулю. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сообщил во время брифинга.