Гигантский флаг в Киеве "исчезнет" с флагштока

В Киеве спустят главный флаг. Фото: КГГА

В среду, 3 марта, в Киеве спустят главный флаг Украины. Причина - осуществление регламентных работ.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

"Мы регулярно проводим регламентные работы для надлежащей эксплуатации флага. Соответственно, на время их совершения спускаем полотнище флага для его осмотра и необходимых работ с флагштоком", - сказал Непоп.

Флаг будет спущенным 2 ч. Именно столько понадобится специалистам для необходимых работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активисты запустили в Крым флаг с посланиями

Самый большой флаг Украины подняли 22 августа 2020 года в Киеве. В церемонии приняли участие ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики. Высота флагштока - около 90 м. А размеры полотнища - 16 на 24 м.