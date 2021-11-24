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Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
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среда, 24 ноября 2021 13:05

Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
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Сегодня у стен Верховной Рады во второй раз с начала месяца собрались противники вакцинации. Считают ее принудительной и называют геноцидом.

На акцию сошлись около 100 человек. В руках держат плакаты типа "Стоп геноцид", "Скажи нет Covid-паспортам". Многие пришли с баннерами в поддержку лидера антивакцинального движения Остапа Стахива. Требуют его отпустить и скандируют: "Свободу Стахиву", сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Антивакцинаторы сегодня во второй раз с начала месяца собрались на митинг возле Верховной Рады
Фото: Лилия МЫЦКО
Часть из противников прививок уверены, что над украинцами осуществляется медицинский эксперимент
Улицы Киева в центре столицы сегодня усиленно охраняют полицейские
Из-за митинга антивакцинаторов в Киеве, с 10:30 до 17:00, полиция ограничила движение на ул.Грушевского, Крещатике, Владимирской, бульваре Тараса Шевченко
Сотни активакцинаторов снова вышли на митинг

"Нас лишают права выбора. Мы пришли требовать того, на что мы имеем право. Человека нельзя заставлять что-либо делать против собственной воли. Мы не против вакцинации, а за человеческую свободу", - заявила одна из митингующих Наталья.

Некоторые убеждены, что пандемия коронавируса и вакцинальная компания - это план Билла Гейтса по сокращению населения земли.

"Гейтс говорил в своей речи, что население нужно сократить. Это глобальная политика. По всему миру действуют по одному плану", - сказала одна из участниц митинга.

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Первый раз противники вакцинации собирались в Киеве 4 ноября. Часть из них были убеждены, что через укол людей пытаются чипировать и таким образом установить над ними контроль. Другие же заявляли, что вышли бороться только за свои права и выступают исключительно против, по их мнению, принудительной вакцинации. И не имеют ничего против людей сделавших прививку.

28 октября в Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что против Украины ведется информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения. Анализ соцсетей показал, что сообщения о якобы негативных последствиях прививки – распространяются Telegram-каналами, которые курируются Россией или имеют к ней отношение, заявили в СНБО.

16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины вручили подозрение лидеру антивакцинаторов Остапу Стахиву. Его сеть пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве, заявили в СБУ. 18 ноября, во Львове Стахиву избрали меру пресечения – содержание под стражей 60 суток с альтернативой залога в размере 998,8 тыс. грн.

Автор: Лилия МЫЦКО
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