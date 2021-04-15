Гейзеры по-киевски: улица снова "утонула" в кипятке

В четверг, 15 апреля, на столичной ул. Соловьяненко прорвало трубу с горячей водой.

Об этом в Facebook сообщили "Стражи Эспрессо".

Фото: "Стражи Эспрессо"

"Для того, чтобы увидеть настоящие гейзеры, теперь не обязательно ехать в Исландию. Будьте внимательны при выборе маршрута", - говорится в описании фото.

На кадрах видно, что над землей поднялся пар, а на дороге - лужи воды. Что вызвало аварию, неизвестно.

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В центре Киева на углу ул. Саксаганского и Шота Руставели заменяют проблемную тепломагистраль. В ней 2 года топились машины и ошпаривали ноги люди.