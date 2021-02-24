Пар окутал подземный переход Киева - появилось видео

В среду утром, 24 февраля, на ул. Победы, 40 в столице кипятком затопило подземный переход. Вход в него пришлось перекрыть.
Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".
"Какое-то непонятное парообразования. Говорят, что затопило", - говорится в описании.
Что стало причиной подтопления, неизвестно.
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В центре Киева, на углу ул. Саксаганского и Шота Руставели, заменяют проблемную тепломагистраль. В ней 2 года топились машины и ошпаривали ноги люди.
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