Пар окутал подземный переход Киева - появилось видео

В Киеве дымится подземный переход. Фото: скриншот с видео

В среду утром, 24 февраля, на ул. Победы, 40 в столице кипятком затопило подземный переход. Вход в него пришлось перекрыть.

Соответствующее видео распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"Какое-то непонятное парообразования. Говорят, что затопило", - говорится в описании.

Что стало причиной подтопления, неизвестно.

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В центре Киева, на углу ул. Саксаганского и Шота Руставели, заменяют проблемную тепломагистраль. В ней 2 года топились машины и ошпаривали ноги люди.