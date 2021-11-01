"Где все?": метро Киева поразило безлюдностью в первый день "покраснения"

 
Ексклюзивы
1/5
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 1008
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2178
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 918
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 1953
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 1989
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4122
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 2907
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1413
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3 Просмотров: 774
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 2097
Фото
Все фото
11
12
10
18
9
Рейдовые группы прочесывают столичный транспорт: фото проверок Covid-документов
Рейдовые группы прочесывают столичный транспорт: фото проверок Covid-документов
&quot;Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать&quot;: как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
В преддверии жестких ограничений в Киеве бум на вакцинацию - очереди &quot;километровые&quot;
В преддверии жестких ограничений в Киеве бум на вакцинацию - очереди "километровые"
Видео
Все видео
"Где все?": метро Киева поразило безлюдностью в первый день "покраснения"
"Где все?": метро Киева поразило безлюдностью в первый день "покраснения"
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
В Софии Киевской нашли давний алтарь
В Софии Киевской нашли давний алтарь
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
Апокалипсис в Киеве: гигантский фонтан заливает улицу
В Киеве повесили портрет Путина. Реакция 18+
В Киеве повесили портрет Путина. Реакция 18+
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3717
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1062
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 963
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 801
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2772
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 1377
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
понедельник, 01 ноября 2021 13:08

"Где все?": метро Киева поразило безлюдностью в первый день "покраснения"

  Комментировать
&quot;Где все?&quot;: метро Киева поразило безлюдностью в первый день &quot;покраснения&quot;
Станция киевского метро утром 1 ноября. Фото: скриншот с видео

Столичное метро в первый день действия новых правил перевозки поразило наполненностью. В час пик метрополитен был полупустым.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Столичную подземку сегодня (1 ноября. - Gazeta.ua) не узнать. Хотя и контроля на входе нет - пассажиров тоже нет. Где все?", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что на платформе метро гораздо меньше людей, чем обычно. Выглядят опустевшими и вагоны подземки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рейдовые группы прочесывают столичный транспорт: фото проверок Covid-документов

С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Теперь пассажиры обязаны заходить в общественный транспорт столицы с Covid-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Нарушителей будут штрафовать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Где все?": метро Киева поразило безлюдностью в первый день "покраснения"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
ноября

Сегодня день рождения у актера, который 60 лет не покидал сцену

Убили императора инков

Самое читаемое
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 24842
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 11439
В Египте разбился российский самолет
В Египте разбился российский самолет
14
 Просмотров: 5427
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
 2 Просмотров: 4122
Гороскоп на ноябрь: кого этот месяц сделает по-настоящему счастливым
Гороскоп на ноябрь: кого этот месяц сделает по-настоящему счастливым
 Просмотров: 3708
Новости Киева
Специалисты подвели метеоитоги октября
Специалисты подвели метеоитоги октября Просмотров: 81
Воздух в Киеве достиг опасных показателей
Воздух в Киеве достиг опасных показателей Просмотров: 108
Рейдовые группы прочесывают столичный транспорт: фото проверок Covid-документов
Рейдовые группы прочесывают столичный транспорт: фото проверок Covid-документов
11
 Просмотров: 2052
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
Киевляне в очереди на вакцинацию устроили мордобой
 Просмотров: 999
Киев готов в случае необходимости развернуть еще 6 тысяч мест в больницах – Кличко
Киев готов в случае необходимости развернуть еще 6 тысяч мест в больницах – Кличко Просмотров: 63
Больше всего комментируют
3
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
2
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2
Порошенко примет участие в международной конференции безопасности в Галифаксе
2
Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"
1
Заместителя Ермака проверяют на конфликт интересов из-за форума "Украина 30"
Голосов: 6989
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть