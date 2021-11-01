"Где все?": метро Киева поразило безлюдностью в первый день "покраснения"

Станция киевского метро утром 1 ноября. Фото: скриншот с видео

Столичное метро в первый день действия новых правил перевозки поразило наполненностью. В час пик метрополитен был полупустым.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Столичную подземку сегодня (1 ноября. - Gazeta.ua) не узнать. Хотя и контроля на входе нет - пассажиров тоже нет. Где все?", - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что на платформе метро гораздо меньше людей, чем обычно. Выглядят опустевшими и вагоны подземки.

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С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Теперь пассажиры обязаны заходить в общественный транспорт столицы с Covid-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Нарушителей будут штрафовать.