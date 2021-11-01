Рейдовые группы прочесывают столичный транспорт: фото проверок Covid-документов

Фото: "РБК-Украина"

С сегодняшнего дня, 1 ноября, Киев начал жить по правилам красной зоны карантина. В частности, в общественном транспорте пассажиров начали проверять на Covid-безопасность.

С утра рейдовые группы из правоохранителей просят показать Covid-сертификаты или отрицательные ПЦР-тесты, пишет "РБК-Украина".

В наземном транспорте проверяют документы у горожан с помощью сканирования QR-кодов. Пассажиры предъявляют Covid-сертификаты как в цифровом, так и в бумажном варианте.

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По состоянию на 07:00 проверок Covid-документов в метро не наблюдалось. Однако к 09:00 первые рейды начали работать и там.

Столичные маршрутки вышли на рейсы в обычном режиме. В салоне гораздо больше людей, чем сидячих мест. Многие пассажиры были без средств защиты. От вокзала до Подола по маршруту 302 не заметили ни одной рейдовой группы.

Проверка Covid-документов в городском транспорте столицы осуществляется выборочно во время поездки. Проверять документы перед входом в транспорт не будут, чтобы не создавать очереди. Пассажиры обязаны заходить в общественный транспорт с Covid-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Нарушителей будут штрафовать.