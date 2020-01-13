Где праздновать Старый Новый год в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3726
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 16596
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 7452
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1485
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1089
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 52173
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7695
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2052
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27819
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2844
Фото
Все фото
3
5
4
7
8
Под Киевом погибла женщина
Под Киевом погибла женщина
В Киеве пьяный механик СТО разбил машину клиента
В Киеве пьяный механик СТО разбил машину клиента
Огненная ДТП в Киеве: водитель сгорел в авто, еще 4 пассажира - травмированы
Огненная ДТП в Киеве: водитель сгорел в авто, еще 4 пассажира - травмированы
В Киеве столкнулись две легковушки и троллейбус: первые фото с места ДТП
В Киеве столкнулись две легковушки и троллейбус: первые фото с места ДТП
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Бизнес на натуральной косметике окупился за восемь месяцев
Видео
Все видео
В аэропорту "Борисполь" задержали буйного пассажира. Момент попал на видео
В аэропорту "Борисполь" задержали буйного пассажира. Момент попал на видео
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Машины киевлян будет эвакуировать новая техника
Куда пойти развеяться в январе
Куда пойти развеяться в январе
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2313
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1944
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2844
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3807
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 720
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
понедельник, 13 января 2020 14:41

Где праздновать Старый Новый год в Киеве

  Комментировать

13-14 января украинцы празднуют Старый Новый год. Этот день принято проводить с семьей или с друзьями.

Некоторые предпочитают тихие семейные вечера. А есть и такие, которые не прочь развлечься. "Сегодня" предлагает несколько вариантов активного отдыха.

Зимняя страна на ВДНХ

Автор: tech.liga.net
  Зимняя страна на ВДНХ будет действовать до 1 марта
Зимняя страна на ВДНХ будет действовать до 1 марта

Зимняя страна на ВДНХ уже успела превратиться в главную рождественскую традицию столицы. Среди локаций: каток под открытым небом, бешеные горки, экстремальные аттракционы и SkyPark, уличная территория - фудкорты, сказочный город с реалистичными декорациями, эльфами и мастер-классами, Рождественская фабрика грез, резиденция Деда Мороза и многие другие.

Зимние локации будут работать до 1 марта. Вход - 100-280 грн.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Автор: moemisto.ua
  В Киеве пройдет фестивль китайских фонариков
В Киеве пройдет фестивль китайских фонариков

На Певческом поле открылся Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", который продлится до 2 февраля. Впервые посетив столицу в начале этого года, фестиваль возвращается в Киев уже с новыми сказочными световыми инсталляциями.

Гостей ждут более 30 иллюминационных локаций, детские зоны и резиденция Санты Клауса с подарками, фуд-зона с китайскими ресторанами и многое другое.

Вход - 200 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куда пойти развеяться в январе

ТНМК. Рождественский вертеп

Автор: vsim.ua
  Группа ТНМК подготовила рождественский вертеп
Группа ТНМК подготовила рождественский вертеп

Прошлого Рождества группа ТНМК решила добавить к своей обоймы еще одну специальную программу - теплый акустический вертеп. Музыканты становятся персонажами классического украинского вертепа, а между песнями играют фрагменты миниспектакли, в которых подают рождественские традиции в современном контексте.

Мероприятие пройдет 14 января в Caribbean Club. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 950 - 2550 грн

Йога в посольстве Индии

Автор: zdorovieinfo.ru
  Посольство Индии приглашает на занятия йогой
Посольство Индии приглашает на занятия йогой

Нестандартным занятием для проводов старого года может стать йога, еще и в посольстве Индии. Прийти можно всей семьей в любой будний день. Коврики выдадут на месте. С собой нужно взять паспорт и форму для занятий. Детям можно заниматься йогой с 10 лет.

Занятия будут проводить 6-10, 13-17, 20-21 января в 19:00. Вход свободный.

Во время рождественских праздников в Украине не только колядуют и щедруют, но и поздравляют, то есть приветствуют хозяев. Во время поздравления засевают рожью или пшеницей на Старый Новый год, 14 января, утром.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где праздновать Старый Новый год в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Боевики разрушили диспетчерскую башню аэропорта Донецка

Форд выпустил первый коммерческий автомобиль

Власть признали виновной в организации преступлений против народа

"Я – Волноваха": годовщина расстрела террористами ДНР автобуса с гражданскими

В России осудили украинцев, которые провозгласили свою республику

Украинцев начали массово вывозить в Германию

Самое читаемое
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
Откровенные и раскованные: как расслабляются знаменитости на съемках у Антуана Вергла
35
 Просмотров: 73549
Что происходит с долларом: курс валют
Что происходит с долларом: курс валют Просмотров: 31015
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь
Мужчина после укуса собаки подхватил смертельную болезнь Просмотров: 27612
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
24
 1 Просмотров: 23868
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
Обнаженная грудь и безупречные ноги: Дженнифер Лопес засветила роскошные формы
6
 Просмотров: 14427
Новости Киева
Директор школы удивила родителей запретом
Директор школы удивила родителей запретом Просмотров: 90
Убийство Окуевой: есть версии о заказчике
Убийство Окуевой: есть версии о заказчике Просмотров: 288
Убийство Окуевой: раскрыли новые подробности о главном подозреваемом
Убийство Окуевой: раскрыли новые подробности о главном подозреваемом Просмотров: 927
Мужчину оштрафовали за мат
Мужчину оштрафовали за мат Просмотров: 495
Под Киевом погибла женщина
Под Киевом погибла женщина
3
 Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
4
В Украине раньше других знали, что самолет МАУ сбили ракетой
3
Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой: первые подробности
3
В Генпрокуратуре открыли дело против Трубы – Гончаренко
2
В Иране продолжаются массовые протесты
1
Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты
Голосов: 5802
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua