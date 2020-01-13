Где праздновать Старый Новый год в Киеве

13-14 января украинцы празднуют Старый Новый год. Этот день принято проводить с семьей или с друзьями.

Некоторые предпочитают тихие семейные вечера. А есть и такие, которые не прочь развлечься. "Сегодня" предлагает несколько вариантов активного отдыха.

Зимняя страна на ВДНХ

Автор: tech.liga.net Зимняя страна на ВДНХ будет действовать до 1 марта

Зимняя страна на ВДНХ уже успела превратиться в главную рождественскую традицию столицы. Среди локаций: каток под открытым небом, бешеные горки, экстремальные аттракционы и SkyPark, уличная территория - фудкорты, сказочный город с реалистичными декорациями, эльфами и мастер-классами, Рождественская фабрика грез, резиденция Деда Мороза и многие другие.

Зимние локации будут работать до 1 марта. Вход - 100-280 грн.

Фестиваль гигантских китайских фонарей

Автор: moemisto.ua В Киеве пройдет фестивль китайских фонариков

На Певческом поле открылся Новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", который продлится до 2 февраля. Впервые посетив столицу в начале этого года, фестиваль возвращается в Киев уже с новыми сказочными световыми инсталляциями.

Гостей ждут более 30 иллюминационных локаций, детские зоны и резиденция Санты Клауса с подарками, фуд-зона с китайскими ресторанами и многое другое.

Вход - 200 грн.

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ТНМК. Рождественский вертеп

Автор: vsim.ua Группа ТНМК подготовила рождественский вертеп

Прошлого Рождества группа ТНМК решила добавить к своей обоймы еще одну специальную программу - теплый акустический вертеп. Музыканты становятся персонажами классического украинского вертепа, а между песнями играют фрагменты миниспектакли, в которых подают рождественские традиции в современном контексте.

Мероприятие пройдет 14 января в Caribbean Club. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 950 - 2550 грн

Йога в посольстве Индии

Автор: zdorovieinfo.ru Посольство Индии приглашает на занятия йогой

Нестандартным занятием для проводов старого года может стать йога, еще и в посольстве Индии. Прийти можно всей семьей в любой будний день. Коврики выдадут на месте. С собой нужно взять паспорт и форму для занятий. Детям можно заниматься йогой с 10 лет.

Занятия будут проводить 6-10, 13-17, 20-21 января в 19:00. Вход свободный.

Во время рождественских праздников в Украине не только колядуют и щедруют, но и поздравляют, то есть приветствуют хозяев. Во время поздравления засевают рожью или пшеницей на Старый Новый год, 14 января, утром.