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четверг, 18 февраля 2021 16:36

Футбольный матч изменит работу 3 станций метро

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Футбольный матч изменит работу 3 станций метро
Фото: КП "Киевский метрополитен"

18 февраля возможны изменения в работе 3 станций метро Киева. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Брюгге". Станции Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого, вероятно, ограничат на вход.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"После окончания игры для безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение (не закрытие) на вход станций метро", - говорится в сообщении.

Футбольный матч между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге" начнется в 17:00.

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Сегодня станции метро Дворец Спорта и Майдан Независимости, а также пересадочные узлы закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании.

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