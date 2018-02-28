Фурам запретят въезжать в столицу

Грузовики не заедут в Киев. Фото: "Depo.ua"

28 февраля с 17:00 до 22:00, а также 1 марта с 5:00 до 10:00 ограничат въезд тяжеловесного грузового транспорта в столицу.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - говорится в сообщении.

Также городские власти просят киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

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27 февраля в Киеве ввели запрет на въезд грузовиков в столицу.