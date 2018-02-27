В Киеве запретили въезд грузовиков

Въезд фур в столицу ограничат на пять часов. Фото: kievvlast.com.ua

В Киеве ввели запрет на въезд грузовиков в столицу.

Ограничения предварительно будут действовать с 28 февраля 5:00 до 10:00 утра, сообщают в пресс-службе Укравтодора.

Такие меры введены из-за ухудшения погодных условий и возможных снегопадов.

Ранее сообщалось, что из-за похолодания и возможных снегопадов в Одессе, Измаиле и в шести районах области закрыли школы. В Одессе также ввели запрет на въезд фур в город к стабилизации погодных условий в городе.

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28 февраля ночью синоптики прогнозируют умеренный, а днем небольшой снег. Температура ночью -12...-17° С, днем -5-...10°С, на западе до -13°С. В восточных, Днепропетровской Запорожской и Херсонской областях ночью -5...-10°С, днем -0...-5°С. В Киеве ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица, температура ночью -13...-15°С, днем -7...-9°С.