Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии

ДТП под путепроводом произошло по вине водителя легкового автомобиля, а не грузовика. Фото: "Телеграф"

Причиной ДТП на просп. Победы в Киеве стало нарушения ПДД автомобилем Ford.

Соответствующее видео обнародовало dtp.kiev.ua в Telegram.

На кадрах видно, что водитель легковушки внезапно выехал на полосу движения, где проезжал грузовик и протаранил его.

"Ford въехал просто в бок грузовика с пеноблоками. Видео передали следствию. Вины водителя грузовика в происшествии нет. Пострадали все люди в автомобиле Ford. Водителю будет хорошая наука", - говорится в описании видео.

Предварительно, травмы получили пожилая женщина и несовершеннолетний, которые ехали в машине.

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Для ликвидации последствий аварии привлекли шесть единиц спецтехники и 10 спасателей КАРС.

"Работы выполняют максимально быстро, чтобы освободить проезжую часть от последствий ДТП в вечерние часы пик", - говорится в сообщении КАРС.

Масштабная авария с грузовиком и машиной произошла 1 июля возле станции метро Берестейская. В результате столкновения с автомобилем фура протаранила одну из опор Берестейского путепровода. Кабину грузовика оторвало от прицепа, стройматериалы рассыпались, а сама фура перевернулась. Легковушку Ford тоже изувечило. На месте происшествия образовалась огромная пробка.