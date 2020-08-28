Евросолидарность выигрывает выборы в Киевсовет и будет формировать большинство проевропейских сил - Прокопив

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Заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета, глава столичного отделения политической партии "Европейская Солидарность" Владимир Прокопив убежден, что после местных выборов 25 октября в следующей Киевской городском совете вокруг евросолидарности будет создана депутатская большинство из проевропейских сил. Об этом он заявил в программе "Время Ч" на "5 канале".

"Я не сомневаюсь, что "Европейская Солидарность" выигрывает выборы в Киевсовет и будет формировать там большинство проевропейских сил", - подчеркнул заместитель Киевского городского головы.

Прокопив также категорически отрицал, что между Евросолидарностью и партией "Удар" столичного мэра Виталия Кличко во время кампании могут быть серьезные конфликты. "В третий раз в жизни я слышу о таких опасения: такое было в 2014-м году, когда мы совместно с "Ударом" шли на местные выборы; такое было в 2015 году опять же на местных выборах, когда "Удар" уже шел в составе "Солидарности"; и вот сейчас снова говорят о взаимной борьбе. Ее не будет. Будет партнерство", - отметил лидер киевской организации ЕС.

Он также отметил, что Кличко сможет рассчитывать на поддержку Евросолидарности. "Мы готовы подставить плечо действующему мэру, потому что в Киевсовет от "Европейской солидарности" будут идти профессионалы", - сказал Прокопив.