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среда, 30 июня 2021 00:55

"Это - провокация Авакова "- во время суда над Кузьменко и Дугарь искали террориста
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"Риф мой друг и я пришел его поддержать", - говорит ветеран Вадим, на позывной Шериф.

"Скоро куплю себе стульчик, чтобы его приносить и сидеть здесь под этими заседаниями", - говорит рядом с ним его знакомая.

Люди пришли поддержать сержанта Сил специальных операций, волонтера и музыканта Андрея Антоненко на псевдоним Риффмастер и волонтера, детского кардиолога Юлию Кузьменко и медсестру Яну Дугарь. Их арестовали 19 декабря 2019 года и обвинили в убийстве российского журналиста Павла Шеремета.

Автор: София Староконь
  Юлия Кузьменко ожидает возвращения в зал. На ее ноге черный браслет
Юлия Кузьменко ожидает возвращения в зал. На ее ноге черный браслет

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Сейчас Кузьменко и Антоненко находятся под круглосуточным домашним арестом, а Дугарь выпустили под залог.

В Шевченковском районном суде города Киева рассматривали 17-й том дела и изменение меры пресечения.

Перед воротами в суд немного полицейских. Не видно и автомобилей Национальной гвардии. На улице жарко и все прячутся в тень. Чтобы скоротать время обсуждают вчерашнюю акцию под Офисом президента.

"Наши объеденились вчера и РУХ (Рух опору капитуляции - Gazeta.ua) был, и Сокира (партия Демократическая Сокира- Gazeta.ua). Говорят было два митинга - этот и акция по Медведчуку. И титушки на медведчуковской были", - говорит одна из активисток.

"Это не титушки были, а согнанные за 450 гривен", - отвечает ей собеседница.

Активистка Наталья Черныш жалуется на жару и пьет холодную воду с лимоном. Пришла поддержать всех троих, так как считает их арест беззаконием.

"Аваков (министр МВД Арсен Аваков - Gazeta.ua) их не хочет отпускать вообще. Черт. Как есть", - говорит.

Ближе к обеду обвиняемые вышли из зала. За ними адвокаты и правоохранители.

"Позвонили в суд, сказали, что здание заминировали", - говорит кто-то.

Активисты громко смеюся.

"Позвонили сверху, наверное, и дали указание. Это провокация Авакова", - говорит Наталья Черныш.

Правоохранители перекрыли двор и здание, однако пускают туда работников суда.

Автор: София Староконь
  Полицейские впускают в "заминированное" здание работников суда
Полицейские впускают в "заминированное" здание работников суда

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"А чего их пускают, а нас нет?", - спрашивает одна из активисток. В это время в суд подъехал грузовик Нацгвардии.

"О, нацики (бойцы Нацгвардии - Gazeta.ua) приехали, искать будут", - смеются люди и обсуждают, что минировании суда по делу Шеремета произошло впервые.

После объявления о минировании и эвакуации, среди людей начались распространяться мысли, что заседание может быть перенесено, или вообще отменено.

В пол третьего привозят двух немецких овчарок, которые должны были найти взрывчатку.

"О, если собак привезли, то скоро пустят", - говорит Юлия Кузьменко.

Активист Сергей пришел поддержать Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко. По его мнению, минирование - проверка общества и его готовности к сопротивлению провокациям.

Автор: София Староконь
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"Этого террориста должны найти наши спецслужбы. Если они его найдут - то будет хорошо, а если нет - то это точно провокация ", - говорит он.

В 15:00 здание "разминировали" и заседание возобновилось.

Нацгвардийци не смогли въехать во двор суда
Фото: София Староконь
Полицейские впускают в "заминированное" здание работников суда
Юлия Кузьменко ожидает возвращения в зал. На ее ноге черный браслет
Полицейские впускают в "заминированное" здание работников суда

Через полчаса начался сильный дождь, люди попрятались в здании. Заседание длилось до шести. Меру пресечения не изменили - Юлию Кузьменко оставили под круглосуточным домашним арестом с обязательным ношением электронного браслета, а Яну Дугарь - под личное обязательство.

Активистка Наталья разочарована в решении, однако говорит, что все изменится и несправедливых судей уволят.

"У нас приняли закон, по которому судей будут выбирать международные наблюдатели. Поэтому я уверена, что нотка надежды все-таки есть", - говорит она.

За два года президентства Владимира Зеленского кресло министра внутренних дел, в котором восьмой год сидит Арсен Аваков, остается непоколебимым. Министр Аваков пережил одного президента и нескольких премьеров, а Зеленский называет его "эффективным". Недавно СМИ написали, что осенью руководителя МВД могут уволить, и если понадобится, то вместе со всем Кабинетом министров.

Автор: София Староконь
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