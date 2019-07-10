Это подарок от фестиваля городу: открыли яркий переход на ВДНХ

В столице открыли отремонтированный подземный переход через просп. Академика Глушкова до ВДНХ. Установили новое освещение, стены разрисовали граффити.
В первый день фестиваля Atlas Weekend он стал популярным местом для фотографирования.
Украшала переход студия Paint Hunters: художники работали 14 дней. Стены перехода украсили фирменными плашками ВДНХ вперемешку с ярко-зеленым цветом. Мастера Paint Hunters использовали 750 л краски и работали 150 час.
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"Последние полторы недели команда работала над тем, чтобы путь на ВДНХ был не только безопасным, но и красивым. Косметический ремонт, чистка и роспись стен, чистка стоков, проведение освещения - было сделано много. Это подарок от фестиваля городу", - говорит генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.
Переход превратили благодаря поддержке фестиваля Atlas Weekend и других партнеров ВДНХ.
Бесплатное выступление Олега Винника в первый день фестиваля Atlas Weekend посетили 154 тыс. человек.
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