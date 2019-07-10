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среда, 10 июля 2019 14:35

Это подарок от фестиваля городу: открыли яркий переход на ВДНХ
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Подземный переход через проспект Академика Глушкова отремонтировали благодаря поддержке фестиваля Atlas Weekend
Фото: Екатерина Лукьяшко
Подземный переход через проспект Академика Глушкова отремонтировали благодаря поддержке фестиваля Atlas Weekend
Подземный переход через проспект Академика Глушкова отремонтировали благодаря поддержке фестиваля Atlas Weekend
Подземный переход через проспект Академика Глушкова отремонтировали благодаря поддержке фестиваля Atlas Weekend
Подземный переход через проспект Академика Глушкова отремонтировали благодаря поддержке фестиваля Atlas Weekend

В столице открыли отремонтированный подземный переход через просп. Академика Глушкова до ВДНХ. Установили новое освещение, стены разрисовали граффити.

В первый день фестиваля Atlas Weekend он стал популярным местом для фотографирования.

Украшала переход студия Paint Hunters: художники работали 14 дней. Стены перехода украсили фирменными плашками ВДНХ вперемешку с ярко-зеленым цветом. Мастера Paint Hunters использовали 750 л краски и работали 150 час.

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"Последние полторы недели команда работала над тем, чтобы путь на ВДНХ был не только безопасным, но и красивым. Косметический ремонт, чистка и роспись стен, чистка стоков, проведение освещения - было сделано много. Это подарок от фестиваля городу", - говорит генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин.

Переход превратили благодаря поддержке фестиваля Atlas Weekend и других партнеров ВДНХ.

Бесплатное выступление Олега Винника в первый день фестиваля Atlas Weekend посетили 154 тыс. человек.

Автор: Екатерина Лукьяшко
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10
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