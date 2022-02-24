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четверг, 24 февраля 2022 12:44

Спецтема: Враг возле украинской границы

"Эта война может захватить и ваши дома" - братья Кличко из Киева обратились к миру

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&quot;Эта война может захватить и ваши дома&quot; - братья Кличко из Киева обратились к миру
Братья Кличко опубликовали совместное обращение по поводу вторжения России в Украину. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром записали видеообращение о вторжении России в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Владимир Кличко обратился к международным партнерам с призывом объединить усилия для помощи Украине в борьбе с агрессором.

Он подчеркнул, что агрессия, направленная против Украины, может перекинуться не только на Европу, но и на весь мир.

"Обращаюсь к международным партнерам! В эти дни происходит трагедия в Украине. В нашем государстве. Эта трагедия и бессмысленная война может захватить и ваши дома. Может перекинуться не только на Европу, но и на весь мир. Совместными усилиями необходимо остановить эту агрессию. Эту бессмысленную войну, в которой победителей не будет. Мы должны быть едины против российской агрессии. Вместе мы – сила. Поддержите Украину", – подчеркнул Кличко.

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Виталий Кличко обратился к украинцам, в том числе киевлянам. Он подчеркнул, что в Киеве работают все предприятия критической инфраструктуры. Имеется подача тепла, электроэнергии, воды. Работает общественный транспорт.

"Кстати, он сейчас работает бесплатно. Но я просил бы им пользоваться исключительно, когда есть насущная потребность. Пожалуйста! Сейчас оставайтесь дома. Не паникуйте. Мы работаем и сделаем все, чтобы ситуация в Киеве была под контролем. Мы на контакте с военными, которые защищают наши города, нашу страну, мы должны выстоять.

То, что сделала Россия – это большая трагедия. Трагедия не только для Украины. Это трагедия для всей Европы. Но убежден в том, что мы выстоим. Выстоим и сможем показать наши силу и дух", – подчеркнул мэр Киева.

Президент России Владимир Путин в 4:00 24 февраля вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.

По всей Украине ввели военное положение.

Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу.

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Дата
24
февраля

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