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четверг, 24 февраля 2022 12:31

Зеленский внес законопроект о всеобщей мобилизации

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Зеленский внес законопроект о всеобщей мобилизации
Законопроект глава государства внес в четверг. Фото: Facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил сайт парламента.

Проект закона об утверждении указа президента "Об всеобщей мобилизации", сказано.

Текста законопроекта пока нет.

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Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором Российской Федерацией, заявил Зеленский.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.

По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян.

Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе украинские военные сбили пять вражеских самолетов и вертолет.

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Дата
24
февраля

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