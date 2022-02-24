Зеленский внес законопроект о всеобщей мобилизации

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Об этом сообщил сайт парламента.

Проект закона об утверждении указа президента "Об всеобщей мобилизации", сказано.

Текста законопроекта пока нет.

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Украина разорвала дипломатические отношения со страной-агрессором Российской Федерацией, заявил Зеленский.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.

По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Белоруссия поддержала незаконные действия россиян.

Генштаб ВСУ сообщил, что на Донбассе украинские военные сбили пять вражеских самолетов и вертолет.