Еще в одном храме в Киеве нашли Covid-19, почти 1,5 тыс. человек инфицированы

В столице от коронавируса умерли 25 человек. Фото: Reuters

Коронавирус обнаружили у священника столичного Храма преподобного Феодора Освященного. Всего в Киеве инфицированы 1494 человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание на коронавирус, увеличилось еще на 41 человека. 5 из них - медики. На сегодня в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания Covid-19", - сообщил Кличко.

Вирус обнаружили у 22 женщин в возрасте от 29 до 83 лет и у 19 мужчин возрастом от 21 до 84 лет.

"Один из них - с Киево-Печерской Лавры и один - священник из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овруцкой в ​​столице", - отметил мэр.

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Русская церковь в Украине проигнорировала карантинные ограничения, введенные на Пасхальные праздники. Монастыри и храмы этой церкви стали эпицентрами пандемии. Вспышку Covid-19 обнаружили в Киево-Печерской лавре. Там заболели около 150 человек, среди которых митрополит Онуфрий. Есть летальные случаи. Местные власти ввели на территории лавры карантин. На сайте президента зарегистрировали петицию о передаче Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины. За 2 недели она набрала необходимые 25 тыс. подписей.