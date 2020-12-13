Еще одно смертельное ДТП в столице: погиб несовершеннолетний

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Фото: kv.npu.gov.ua

На автодороге Киев-Знаменка, что в Обуховском районе, врезались автомобили "Renault" и "ВАЗ". Погиб мужчина и 14-летний подросток.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

По информации правоохранителей водитель автомобиля "Renault" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ".

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"В результате столкновения 46-летний водитель авто "ВАЗ "погиб на месте происшествия, а его 14-летний пассажир - в карете скорой медицинской помощи. Также, травмы получил и 47-летний водитель легковушки" Renault ", его с многочисленными телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

В Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб водитель, а за жизнь пассажира-подростка борются врачи.