Смертельное ДТП в Киевской области: врачи борются за жизнь подростка

ДТП произошло с участием двух легковых автомобилей Lada и Reno. Фото: ГСЧС

В Киевской области в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погиб водитель, а за жизнь пассажира-подростка борются врачи. Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС в регионе.

"12 декабря в 11:48 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Киев - Знаменка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Lada и Reno.

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"Спасатели провели деблокацию. На месте обнаружен погибший водитель автомобиля Lada и пассажира-подростка в тяжелом состоянии, сейчас за его жизнь борются врачи. Водитель Reno имеет травмы, но находился в сознании", - сообщили в ДСНС.

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