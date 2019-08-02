"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 9576
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 603
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2403
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2718
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2835
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 711
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1062
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6723
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5788
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1287
Фото
Все фото
3
6
10
4
3
В Киеве частично не работает &quot;красная&quot; ветка метро (обновлено)
В Киеве частично не работает "красная" ветка метро (обновлено)
Водителя трясло от судорог за рулем: работник госохраны врезался в дерево и погиб
Водителя трясло от судорог за рулем: работник госохраны врезался в дерево и погиб
Под Киевом горела АЗС: фото и видео масштабного пожара
Под Киевом горела АЗС: фото и видео масштабного пожара
&quot;Под одинаковыми углами становятся&quot;: фото столичных &quot;героев парковки&quot; опубликовали в сети
"Под одинаковыми углами становятся": фото столичных "героев парковки" опубликовали в сети
Двое мужчин убили и сожгли коллегу из-за выдуманной кражи
Двое мужчин убили и сожгли коллегу из-за выдуманной кражи
Видео
Все видео
"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост
"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
В Киеве перед мостом сгорел BMW X5
В Киеве перед мостом сгорел BMW X5
Столичные патрульные гонялись за пони
Столичные патрульные гонялись за пони
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Кличко - Зеленскому: Как-то неудобно за таких "ньюсмейкеров", как Богдан
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 603
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6723
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1035
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2772
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 477
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
пятница, 02 августа 2019 15:38

"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост

  Комментировать
&quot;Еще один не выдержал&quot;: в столице обвалился очередной мост
Часть моста с правого берега на Труханов остров обрушилось. Фото: ic.pics.livejournal.com

Часть киевского пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров обрушился 2 августа.

Под опору конструкции упали обломки моста, сообщили в сообществе "Київ Оперативний" в Facebook.

На видео, опубликованном в соцсети, видно, что кусок бетона и арматуры, который упал, довольно большой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перекрыли самый высокий мост Киева

"Еще один мост устал. На этот раз не выдержал пешеходный на Труханов остров, часть бетонной конструкции обвалилась", - уточнили в соцсети.

Пешеходный мост через Днепр построили в июле 1957 года. Его общая длина - 429 метров, он состоит из трех пролетов и имеет ширину 7 м.

Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. С таким письмом обратился директор Института электросварки Борис Патон, сын выдающегося академика Евгения Патона, к команде "Слуги народа".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

В столице обвалился Главпочтамт: 11 человек погибли

Самое читаемое
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 31666
Криминальному авторитету перерезали горло (18+)
Криминальному авторитету перерезали горло (18+) Просмотров: 24850
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров
В команде Зеленского подготовили сюрприз для пенсионеров Просмотров: 24363
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 20449
&quot;Кажется, я богиня&quot; - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
"Кажется, я богиня" - разведенная Каминская подразнила обнаженным телом
4
 Просмотров: 16074
Новости Киева
Назвали причину сбоя работы в киевском метро
Назвали причину сбоя работы в киевском метро Просмотров: 270
Офис президента выдвинул Кличко ультиматум
Офис президента выдвинул Кличко ультиматум Просмотров: 1557
В Киеве частично не работает "красная" ветка метро (обновлено)
В Киеве частично не работает "красная" ветка метро (обновлено)
3
 Просмотров: 495
В столице обвалился Главпочтамт: 11 человек погибли
В столице обвалился Главпочтамт: 11 человек погибли
 Просмотров: 2043
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
В Киеве орудует маньяк-насильник: обнародовали фоторобот
 Просмотров: 3718
Больше всего комментируют
5
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
2
Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
2
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
2
Порошенко рассказал об отношениях с Медведчуком
2
"Зе - красавчик": президент показал фото с тренировки
Голосов: 5449
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua