"Еще один не выдержал": в столице обвалился очередной мост

Часть киевского пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров обрушился 2 августа.
Под опору конструкции упали обломки моста, сообщили в сообществе "Київ Оперативний" в Facebook.
На видео, опубликованном в соцсети, видно, что кусок бетона и арматуры, который упал, довольно большой.
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"Еще один мост устал. На этот раз не выдержал пешеходный на Труханов остров, часть бетонной конструкции обвалилась", - уточнили в соцсети.
Пешеходный мост через Днепр построили в июле 1957 года. Его общая длина - 429 метров, он состоит из трех пролетов и имеет ширину 7 м.
Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. С таким письмом обратился директор Института электросварки Борис Патон, сын выдающегося академика Евгения Патона, к команде "Слуги народа".
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