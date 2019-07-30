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вторник, 30 июля 2019 08:22

Мост Патона в Киеве "устал": сын академика обратился к ЗЕкоманды

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Мост Патона в Киеве &quot;устал&quot;: сын академика обратился к ЗЕкоманды
Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. Фото - Kievtown.net

Мост Патона в Киеве находится в аварийном состоянии и требует реконструкции. С таким письмом обратился директор Института электросварки Борис Патон, сын выдающегося академика Евгения Патона, к команде "Слуги народа".

"Начиная с середины 2018 мы обращались к руководству КГГА по поводу критического состояния моста им. Е. О. Патона через р. Днепр в г.. Киеве. Он по результатам обследования признан находящимся в аварийном состоянии. К сожалению, вынужден констатировать, что несмотря на то, что решения, которые принимались на совещаниях в КГГА и КП "Киевавтодор" о необходимости детального обследования технического состояния главных балок моста и разработки проекта его реконструкции, до настоящего времени не выполнены", - говорится в обращении.

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Патон предостерегает, что дальнейшее затягивание данного процесса может привести к разрушению моста или его аварийной остановки. В результате этого может быть потерян не только памятник архитектуры, но и существенно ограничено движение автомобильного транспорта с одного берега Днепра на другой, что приведет к транспортному коллапсу в Киеве.

В Киеве 75 мостов находятся в аварийном состоянии. Ни разу не было капитального ремонта, после того, как сдали в эксплуатацию, по словам мэра Владимира Кличко.

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30
июля

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