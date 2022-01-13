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четверг, 13 января 2022 16:09

Едет президент: ряд улиц в Киеве могут перекрыть

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Едет президент: ряд улиц в Киеве могут перекрыть
В Киеве могут перекрыть ряд дорог для проезда транспорта. Фото: патрульная полиция Киевской области

В Киеве 14 января возможно перекрытие движения автомобилей в нескольких районах из-за приезда президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны.

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"В связи с официальным визитом в Украину Ильхама Алиева возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района", - говорится в сообщении.

Такие меры вводят в соответствии с законодательством об охране должностных лиц и иностранными главами государств, напомнили в ведомстве.

В Офисе президента сообщили, что 14 января состоится официальная встреча президента Владимира Зеленского с Ильхамом Алиевым в Мариинском дворце.

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Дата
13
января

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  • Голосованием за муниципальную власть
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