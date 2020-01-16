Движение возле Ocean Plaza возобновили

В Голосеевском районе Киева, где в результате прорыва теплосети на улице Антоновича горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, восстановили асфальтовое покрытие.
"Сейчас транспортное движение по улице восстановлено", — говорится в сообщении КГГА
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих.
Ранее движение по улице вблизи Ocean Plaza планировали восстановить до полуночи на 16 января.
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13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопления первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.
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