Движение возле Ocean Plaza возобновили

Движение по Антоновича восстановили. Фото: Сегодня

В Голосеевском районе Киева, где в результате прорыва теплосети на улице Антоновича горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, восстановили асфальтовое покрытие.

"Сейчас транспортное движение по улице восстановлено", — говорится в сообщении КГГА

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих.

Ранее движение по улице вблизи Ocean Plaza планировали восстановить до полуночи на 16 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отремонтировали трубопровод у Ocean Plaza

13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопления первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.