Друг Богдана взял под застройку Рыбальский остров

Андрей Богдан и Андрей Ваврыш. Фото: УП.

Близкий к команде Зеленского экс-чиновник Киевской горгосадминистрации Андрей Ваврыш во времена работы в мэрии подписал документы, давшие старт его будущей застройке.

Речь идет о договоре на разработку детального плана территории Рыбальского полуострова в Киеве, подписанный в конце июля 2015-го, сообщают "Наши деньги с Денисом Бигусом" .

Журналисты отмечают, что именно этот план сделал строительство жилого комплекса "Рыбацкий" в пределах улиц Электриков и Набережнорибальськои.

Девелопером застройки является Saga Development, работающий под руководством Вавриша и принадлежит "глухой" панамской компании.

В 2015-м, через 2 недели после того, как мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Вавриша "писать заявление об увольнении" из Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, тот подписал договор на разработку ДПТ Рыбацкого от мэрии.

Исполнителем разработки стало ООО "Терра Проджект". Оно тесно сотрудничает с Saga, а инвестором разработки - ООО "Межрегиональный центр технической инвентаризации", которым на тот момент руководил Дмитрий Овсий.

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Овсий - юрист и представитель Андрея Вавриша в судах. Вместе с тем, Овсий является руководителем и совладельцем ряда компаний в партнерстве с панамской компанией "Тревор Бизнес С.А.". Она сейчас выступает владельцем Saga Development.

"Соответственно, экс-чиновник, работая в профильном Департаменте, через родственные компании фактически готовил свою же будущую застройку", - говорят журналисты.

Уже разработан детальный план территории Рыбацкого в дальнейшем стал предметом рассмотрения в судах за якобы несоответствие Генплана Киева и отсутствие общественных слушаний по этому вопросу. Правда, это мнение поддержал только суд первой инстанции. Законной застройку полуострова признал Верховный суд. Народный депутат Юрий Левченко, который выступал истцом в этом деле, заявил тогда о фальсификации доказательств. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Андрей Ваврыш начал активно появляться в СМИ.

Журналисты утверждают, что это может объясняться тем, что Ваврыш близок к руководителю Офиса президента Богдана. В частности, несколько недель назад Ваврыш "засветился" на встрече с Зеленским и Богданом, во время которой обсуждался будущий переезд Офиса по Банковой на Европейскую площадь в Киеве.

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