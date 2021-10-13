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среда, 13 октября 2021 11:10

Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
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Фото: Сергtй Старостенко. Gazeta.ua

13 октября на Михайловской площади в Киеве открывается выставка современного вооружения и военной техники Вооруженных сил.

Экспозиция "Цифровое будущее армии" проходит в рамках празднования Дня защитников и защитниц Украины 13-17 октября, сообщила пресс-служба Минобороны.

На выставке показали высокоточное оружие, средства разведки, связи и автоматизации управления, радиоэлектронной борьбы, роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты, дроны-разведчики, роботы-саперы, умные спасательные машины и тому подобное.

Основным акцентом организаторы называют демонстрацию оборонно-промышленного потенциала государства, предприятий всех форм собственности, инновационных технологий, которые можно использовать для развития способностей войск в ближайшей перспективе.

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День защитников и защитниц - государственный праздник, отмечают 14 октября с 2014 года. 14 июля в этом году Верховная Рада переименовала праздник в "День защитников и защитниц Украины". В этот же день отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

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Дата
13
октября

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