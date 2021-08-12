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четверг, 12 августа 2021 09:54

Дрифт на Софийской площади: предложили наказания для организаторов

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Дрифт на Софийской площади: предложили наказания для организаторов
Организаторы дрифта в Киеве могут наказать финансово. Фото: ukrinform.ua

Министерство культуры и информационной политики подготовит изменения в законы, чтобы предотвратить подобные истории с дрифтом на Софийской площади. С тех пор любые съемки в буферной зоне будут недопустимыми.

"Эта история не закончится, потому что мы имеем дело не просто с невежеством, а издевательством над центром исторического Киева. Все это происходило в буферной зоне, без какого-либо согласования, поэтому мы к этой истории будем подходить уже в юридической плоскости, а именно подготовим изменения в законы, согласно которым такие действия в буферных зонах должны согласовываться в соответствии с заповедником и министерством", - сказал министр культуры Александр Ткаченко.

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По его словам, организаторов ралли нужно наказать финансово.

"Ответственность за это, на наш взгляд, лежит на КГГА. Поэтому мытьем в течение двух дней площади, они не должны отделаться, а должно быть непосредственно прямое четкое финансовое наказание", - сказал министр.

В Киеве 10 августа на Софийской площади два автомобиля устроили гонки. Участие в них приняла певица Alyona Alyona и журналист Виталий Волочай.

Организаторы провели съемку рекламного ролика для компании Red Bull с использованием двух авто. Полицейские открыли уголовное производство.

Машины летели в пешеходной зоне слишком быстро, специальных ограждений не было. В результате площадь загрязнена следами от шин. Съемки проходили без соответствующего разрешения местных властей и без согласования с полицией Киева.

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Дата
12
августа

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