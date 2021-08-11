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среда, 11 августа 2021 16:37

Волонтеры и Alyona Alyona отмывают Софийскую площадь

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Автор: facebook.com/kyivcity.gov.ua
  Волонтеры взялись самостоятельно отмывать Софийскую площадь от следов шин
Волонтеры взялись самостоятельно отмывать Софийскую площадь от следов шин

На отмывание брусчатки на Софийской площади в столице уйдет три дня. Об этом сообщил соучредитель волонтерской организации "Києве, мий" Елисей Ходоловський.

Волонтеры самостоятельно взялись отмывать пешеходную зону в историческом центре после того, как вчера по ней дрифтовали два гоночных автомобиля. Это компания Red Bull UA снимала рекламный ролик с участием певицы Alyona Alyona и журналиста Виталия Волочая.

Вчера после инцидента представители Red Bull попросили прощения за свои действия. Они пытались отмыть плитку от следов шин и обещали, что будет лучше, чем до этого. Однако их усилия оказались безрезультатными.

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Соучредитель организации "Києве, мий" Елисей Ходоловський отметил, что все работы они выполняют за свои средства. Представители Red Bull пока не обращались к ним с предложением компенсировать расходы.

"За три часа мы отмыли четыре квадрата. Если принимать во внимание всю площадь, то на ее уборку уйдет примерно три дня", - сказал Ходоловський.

Певица Alyona Alyona также сегодня присоединилась к уборке.

Автор: ukrinform.ua
  Певица Alyona Alyona, которая во вторник «засветилась» во время дрифта двух спортивных автомобилей на Софийской площади, сегодня принимает участие в отмывании брусчатки
Певица Alyona Alyona, которая во вторник «засветилась» во время дрифта двух спортивных автомобилей на Софийской площади, сегодня принимает участие в отмывании брусчатки

10 августа на Софийской площади устроили дрифт на машинах для гонок. Компания Red Bull UA снимала рекламный ролик. В Киевской городской госадминистрации заявили, что не давали на это разрешения, а полиция открыла производство по статье "Хулиганство". Однако на видеозаписи видно, что во время съемок на площади были полицейские.

Предварительный ущерб для брусчатки на столичной Софийской площади от съемки Red Bull - 50 тыс. грн.

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