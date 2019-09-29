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Дорога смерти: чествуют людей, которых массово расстреливали в Бабьем Яру
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Сегодня киевляне почтили память трагических событий в Бабьем Яру.

Бабий Яр: в киеве почтили память трагических событий
Фото: vechirniy.kyiv
Бабий Яр: в киеве почтили память трагических событий
Бабий Яр: в киеве почтили память трагических событий
Бабий Яр: в киеве почтили память трагических событий
Бабий Яр: в киеве почтили память трагических событий

В 1941-1943 годах Бабий Яр был местом массовых убийств. Нацистские оккупанты расстреливали здесь жителей Киева: евреев, украинцев, русских и цыган, пишет vechirniy.kyiv.

Сейчас это историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр", расположенный возле станции метро "Дорогожичи".

На территории заповедника много памятников и мемориальных аллей. Сегодня киевляне почтили память тех, кого убили в Яру почти восемьдесят лет назад.

Сегодня городом пройдет Марш Памяьтi. Ежегодно сотни людей преодолевают "дорогу смерти", которой когда-то шли евреи, выполняя распоряжение оккупантов.

Участники марша хотят показать, что каждая жизнь имеет ценность.

Трагедия Бабьего Яра отмечается в Украине на высшем государственном уровне. Президент Украины Владимир Зеленский 29 сентября также почтил память жертв трагедии.

"Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилось лишь разменной монетой в руках диктаторов", - говорится в заявлении президента.

Украинский народ всегда будет единственным в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве, добавил Зеленский.

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29 сентября 1941 году - в урочище Бабий Яр немецкие нацисты и украинские колаборационисты начали массовые расстрелы еврейского населения Киева. Трагедия стала всемирным символом Холокоста.

26 сентября оккупационная власть устроила совещание, рассмотрев меры по "окончательному решению". Определили место уничтожения евреев - Бабий Яр. Его территории хватит для десятков тысяч трупов, ведь имеет длину 2,5 километров при глубине до 50 метров.

Учли наличие железнодорожной станции Киев-Лукьяновка неподалеку оврага - на углу современных улиц Дегтяревской и Якира. Итак, можно делать вид, будто евреев собирать для перевозки в безопасные места.

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