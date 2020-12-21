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понедельник, 21 декабря 2020 16:36

Доноров крови Uber будет бесплатно отвозить домой

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Доноров крови Uber будет бесплатно отвозить домой
Фото: с Facebook-страницы "Агенты крови"

В Киеве волонтерская организация "Агенты крови" и компания Uber запустили инициативу для доноров крови - бесплатные поездки домой после сдачи крови.

Uber предоставит 1 тыс. бесплатных поездок для доноров, сообщили в пресс-службе Uber на запрос БП.

Услугу можно активировать в приложении. Для этого нужно ввести промокод. 1 код будет действовать для поездок, стоимостью до 100 грн по тарифу UberX и Comfort.

Акция продлится с 21 декабря 2020 года по 2 февраля 2021-го. Во время поездок все водители и пассажиры должны пользоваться защитными масками.

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Столичный центр крови на ул. Берлинского, 12 заработал в субботу. Сдать кровь можно с 9:00 до 14:00.

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Дата
21
декабря

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