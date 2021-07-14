Днепр атакуют медузы - чем это опасно

Под сообщением Фирсова пользователи утверждают, что видели пресноводную медузу уже не один раз. Фото: pixabay.com

Неподалеку от Днепровской набережной Киева, в районе станций метро Осокорки и Славутич, заметили медуз. Их наличие свидетельствует об ухудшении качества воды Днепра. Река мелеет и зарастает.

Об этом рассказал экоактивист, экс-нардеп Егор Фирсов в Facebook.

"Впервые их (медуз. - Gazeta.ua) заметили еще в августе 2020 года. Они пресноводные и появляются во время нагревания воды выше +25°С. У пресноводных медуз есть жало, но используют его обычно для ловли корма", - отметил Фирсов.

Он добавил, что популяция медуз будет расти и они начнут поедать корм других рыб, что уменьшит их количество. Также медузы могут портить качество воды, забивать системы забора воды, гидротехнические сооружения и другие механизмы.

"В целом этот плохой симптом еще раз подтверждает, что качество воды в Днепре катастрофически ухудшается", - отметил Фирсов.

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Иного мнения директор Института гидробиологии, доктор биологических наук, профессор Сергей Афанасьев. Он считает, что серьезной угрозы экосистеме Днепра медузы не наносят, а впервые их появление в Днепре зафиксировали в конце 1970-х.

"Впервые их обнаружили у Трипольской ГЭС, а затем в пруде-охладителе Чернобыльской атомной электростанции. И то, что о них немногие знают, связано с тем, что полипы живут в малоизученных обрастаниях, которые мало кто изучает. Поскольку последние несколько лет в Украине преимущественно жаркое лето, эти создания стали более заметными, но никакой угрозы они не несут", - рассказал Афанасьев "Вечернем Киеву".

Днепровская медуза называется Craspedacusta sowerbii. Живет в пресных водоемах на всех континентах. Она мелкая, достигает в размере не более 2-3 см, добавил ученый.

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