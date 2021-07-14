Киевлян предупредили об огненной опасности

В Киеве и столичной области 14-16 июля ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом предупредил Укргидрометцентр.
Киевлян призвали осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.
"Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону 101. Помните, что в условиях сухой погоды горящие костры, брошенная непогашенная спичка или окурок могут стать причиной большой беды", - говорится в сообщении.
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В течение пожароопасного периода запрещается:
- заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
- оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки;
- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;
- разведение костра в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
- выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.
Сегодня, 14 июля, в Киеве сухая жаркая погода, в течение дня +31. ..33°С. И такая жара в столице продержится еще минимум неделю.
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