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понедельник, 31 августа 2020 13:03

Для столичных школ город закупил средств защиты на 33 млн грн

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Столичные власти закупили для школ санитайзеры, мыло, одноразовые полотенца и маски на 33 млн грн. Масками город обеспечит только педагогов. Имеющихся запасов хватит на 3 месяца обучения.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский в комментарии для "Главкома".

Автор: pixabay.com
  Кроме средств индивидуальной защиты, закупили технику
Кроме средств индивидуальной защиты, закупили технику

Средства будут пополнять. По словам чиновника, деньги на закупочные потребности есть.

Для школ также закупили оргтехнику, но это не связано с введением дистанционной формы обучения. По словам Мондриевского, ежегодные закупки техники есть потребностями школ, которые они удовлетворяют независимо от того, какова ситуация с Covid-19.

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1 сентября состоится Праздник первого звонка в столичных школах. Все школы Киева готовы к началу учебного года.

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