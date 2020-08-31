Для столичных школ город закупил средств защиты на 33 млн грн

Столичные власти закупили для школ санитайзеры, мыло, одноразовые полотенца и маски на 33 млн грн. Масками город обеспечит только педагогов. Имеющихся запасов хватит на 3 месяца обучения.

Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский в комментарии для "Главкома".

Автор: pixabay.com Кроме средств индивидуальной защиты, закупили технику

Средства будут пополнять. По словам чиновника, деньги на закупочные потребности есть.

Для школ также закупили оргтехнику, но это не связано с введением дистанционной формы обучения. По словам Мондриевского, ежегодные закупки техники есть потребностями школ, которые они удовлетворяют независимо от того, какова ситуация с Covid-19.

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1 сентября состоится Праздник первого звонка в столичных школах. Все школы Киева готовы к началу учебного года.