Стало известно, когда состоится праздник первого звонка в Киеве

1 сентября состоится праздник первого звонка в столичных школах. Все школы Киева готовы к началу учебного года.
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, сообщило rbc.ua.
"Первый звонок состоится 1 сентября. По традиции, все детки пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре", - отметил Мондриевский.
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После консультаций с международными экспертами и педагогами Минздрав обновил правила для обучения в школах во время пандемии.
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