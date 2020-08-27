Стало известно, когда состоится праздник первого звонка в Киеве

Обучение в школах столицы начнется 1 сентября. Фото: Виталий Носач (РБК-Украина)

1 сентября состоится праздник первого звонка в столичных школах. Все школы Киева готовы к началу учебного года.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, сообщило rbc.ua.



"Первый звонок состоится 1 сентября. По традиции, все детки пойдут в школу. Все киевские школы готовы к началу учебного года в сентябре", - отметил Мондриевский.



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После консультаций с международными экспертами и педагогами Минздрав обновил правила для обучения в школах во время пандемии.